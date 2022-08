Milan e Cremonese, due storie agli antipodi che raccontano differenti strategie del mercato

TORINO - Il mercato degli estremi segue, neppure troppo in fondo, una logica piuttosto adeguata. Il mercato degli estremi lo rappresentano il Milan campione d'Italia e la Cremonese neopromossa con numeri, e in definitiva strategie, talmente diversi da essere lapalissiani nella loro funzione. I rossoneri campioni, infatti, hanno inserito in rosa solo 3 nuovi elementi (Adli, Origi e De Ketelaere) a sostanziare la realtà di un gruppo solido, rodato e con poche necessità di aggiustamenti per cercare di stare lassù al top.