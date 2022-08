La Fiorentina sogna con Dodò: "È un grande club, torniamo a vincere"

FIRENZE - Dodò spinge la Fiorentina verso traguardi ambiziosi. Il terzino brasiliano - acquistato dallo Shakhtar per quattordici milioni di euro - parla della sua nuova esperienza in maglia viola, iniziata con un bagno di folla a Moena. "È stato molto emozionante firmare il nuovo contratto davanti a centinaia di tifosi - ammette il terzino - dopo la presentazione ho raccontato tutto a mia moglie che quasi non ci credeva. È stata una sorpresa che neanche io mi sarei aspettato

La scelta della Fiorentina

Il giocatore è inattivo da sette mesi, ma sta già lavorando per ripartire al meglio: gli allenamenti sostenuti negli ultimi giorni lo stanno riportando a una condizione fisica accettabile. Con la Fiorentina ha firmato un contratto di cinque anni, ha accettato il trasferimento in Toscana senza esitazioni. “La scelta di venire a Firenze stata molto facile - ammette l’ex giocatore dello Shakhtar - sognavo di giocare in Italia, e quando ho avuto l’opportunità di trasferirmi qui non ci ho pensato due volte. Credo che per il mio stile di gioco e per la mia carriera la Fiorentina sia stata la miglior scelta possibile”.

Promessa a Firenze

Le ambizioni della società toscana collimano con quelle del giocatore brasiliano che intende riportare la squadra viola ai livelli che le competono. "Aiuterò la Fiorentina a vincere dei titoli - sottolinea Dodò - l’obiettivo è quello di andare in Champions League, e magari di vincere la Conference League. Sono molto competitivo, credo che la Fiorentina debba arrivare a questi livelli".