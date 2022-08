Il Chelsea acquista Cucurella per 71 milioni di euro: è ufficiale

LONDRA (Inghilterra) - Settantuno milioni di euro per acquistare il cartellino di Marc Cucurella dal Brighton. E' quanto speso dal Chelsea per il terzino spagnolo per accontentare le richieste del tecnico Tuchel. Il club londinese continua a rafforzare il proprio organico per tornare a essere competitiva in Premier League. Il club inglese - dopo gli arrivi del difensore senegalese Koulibaly, dell'attaccante inglese Raheem Sterling e del centrocampista Carney Chukwuemeka - ha annunciato l’acquisto del calciatore attraverso una nota ufficiale.

Lo spagnolo disponibile per l'esordio con l'Everton

Il terzino sarà già disponibile per l’esordio in campionato della squadra di Tuchel in programma domani contro l’Everton. "Sono davvero felice - ha commentato il calciatore alla stampa inglese - per me approdare al Chelsea è una grande opportunità : arrivo in uno dei migliori club al mondo. Lavorerò sodo per aiutare la mia nuova squadra".