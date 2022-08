CHIAVARI - Con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito la Virtus Entella annuncia "di aver perfezionato l’accordo con la società Modena per il trasferimento a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del giocatore Mauro Coppolaro. A Mauro un ringraziamento per queste ultime tre stagioni vissute con la maglia biancoceleste e un grande in bocca al lupo per la nuova avventura da parte del presidente Gozzi e di tutta la Virtus Entella".