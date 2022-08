Siviglia, Isco a un passo: "C'è principio di accordo per il suo arrivo"

SIVIGLIA (Spagna) - Il Siviglia è pronto a battere un altro importante colpo di mercato. La squadra guidata da Julen Lopetegui è infatti a un passo dall'ingaggio di Isco. Il 30enne centrocampista spagnolo si è svincolato dal Real Madrid alla fine dell'ultima stagione e ha raggiunto un accordo con il club andaluso per per i prossimi due anni. Domani Isco si sottoporrà alle visite mediche prima di porre la firma sul contratto. Nel frattempo, il Siviglia ha annunciato con un post sul proprio profilo Twitter di aver raggiunto un principio di accordo anche con il giocatore: "Principio di accordo con Isco per il suo trasferimento al Siviglia", si legge nella didascalia della foto. Chissà se a questo punto il suo arrivo al Sanchez Pizjuan escluderà definitivamente quello di Luis Alberto.