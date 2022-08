Bournemouth, colpo per la porta: ufficiale l'arrivo dell'ex Juve Neto

BOURNEMOUTH (Inghilterra) - Dopo l'esordio positivo in Premier League, con la vittoria per 2-0 in casa sull'Aston Villa di Steven Gerrard, il Bournemouth batte il quarto colpo di mercato. Il club rossonero ha comunicato attraverso una nota sul proprio sito ufficiale di aver ingaggiato il 33enne portiere ex Juve e Fiorentina Neto. L'estremo difensore brasiliano ha firmato un contratto annuale dopo essersi svincolato dal Barcellona. Neill Blake, amministratore delegato della società inglese, ha espresso tutta la sua felicità per il buon esito della trattativa sui canali del club: “Essere in grado di attrarre un giocatore del calibro di Neto è molto piacevole. Questo è un vero colpo di stato per il club e siamo lieti che abbia scelto di unirsi a noi. Ha una vasta esperienza ai massimi livelli del gioco, quindi sono sicuro che sarà una grande risorsa per noi".