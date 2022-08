Raspadori al Napoli per continuare la tradizione dei “piccoletti terribili”

TORINO - E dunque Giacomo Raspadori giocherà nel Napoli: già oggi, a meno di intoppi che non sembrano francamente probabili, potrebbe essere l'annuncio ufficiale del trasferimento. Al di là delle cifre (intorno ai 35 milioni più bonus vari) il “senso” di questa operazione che non a “uscire” dalla Serie A uno dei migliori talenti del calcio italiano. Chiariamoci: non è un male che i ragazzi italiani vadano a giocare all'estero soprattutto, come per Scamacca, in campionati performanti, ma altrettanto è positivo che i club della Serie A puntino sui talenti di casa nostra. Il Napoli fa un'operazione interessante non solo dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista emozionale perché continua a tenere viva la tradizione di un club che punta sul talento a discapito della fisicità: da Maradona fino (con le debite proporzioni, si capisce) a Insigne e a Mertens, è evidente come Napoli sia terra d'elezione per i “piccoletti terribili”: quei giocatori in grado di accendere fantasia e di suscitare emozioni grazie al talento a discapito di un calcio sempre più fisico e muscolare. La stessa strada, del resto, che ha percorso Roberto Mancini per costruire la nazionale che ha portato l'Italia sul tetto d'Europa.