Manchester United, i tifosi stanchi di Cristiano Ronaldo: "Vattene"

MANCHESTER (Inghilterra) - Non c'è pace per il Manchester United, dove continuano le tensioni tra Cristiano Ronaldo e l'ambiente. Dopo aver saltato la preparazione estiva per motivi personali, mentre il suo agente Jorge Mendes cercava invano per lui una nuova sistemazione con vista sulla Champions, alla fine CR7 si è aggregato tra le polemiche alla squadra del nuovo tecnico Ten Hag che lo ha lasciato in panchina al debutto in Premier League.