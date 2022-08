Sudtirol, chiesto al Pisa Marsura: nel mirino resta Gliozzi del Como

BOLZANO - Lavori in corso in casa Sudtirol. Il ds biancorosso Bravo è impegnato in più trattative di mercato per rendere la rosa a disposizione del tecnico Zauli più profonda e competitiva possibile. Il Sudtirol ha dunque chiesto in prestito al Pisa l'attaccante esterno Davide Marsura. Bravo conta già di poterlo avere a disposizione per la prima gara di campionato, in programma domenica contro il Brescia. L'eventuale arrivo di Marsura, che in passato ha giocato anche con le Rondinelle, non esclude quello dell'attaccante Ettore Gliozzi del Como. Difficile la pista Strizzolo della Cremonese.