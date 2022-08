Serie C, Novara: tesserato Tentoni fino a giugno 2023

NOVARA - Importante conferma in casa Novara. Con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, il club azzurro comunica "di aver raggiunto l’accordo per il tesseramento, fino a giugno 2023, di Tommaso TENTONI. Centrocampista, classe 1997, uno degli artefici principali della grande cavalcata della scorsa stagione. Tanta corsa in mezzo al campo e molti assist per i compagni, il migliore tra gli azzurri in questa speciale classifica nel campionato di Serie D 21-22. Il brutto infortunio a poche settimane dal termine della stagione, non ha fatto perdere la fiducia che il club ripone in lui, grazie a ciò che ha dimostrato sul campo, tanto da rinnovare l’esperienza in azzurro anche in Serie C. A Tommaso un grande in bocca al lupo da parte del Club azzurro e migliori auguri di pronta guarigione".