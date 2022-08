Serie C, Messina: ecco Roberto Marino dal Seregno

MESSINA - Attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, il Messina comunica di aver "ingaggiato il centrocampista Roberto Marino. Nato il 24 settembre 1998 a Catania, il calciatore ha firmato un contratto annuale con opzione di rinnovo. Per lui si tratta di un ritorno nella sua terra d’origine dopo le esperienze con Due Torri e Sicula Leonzio. Nell’estate del 2017, il calciatore attraversa lo Stretto per indossare le maglie di Reggina, Fano e Seregno. Elemento dinamico dalle molteplici qualità, Marino può vantare oltre duecento presenze in carriera. Nella sua ultima stagione, è stato protagonista nel girone A di Serie C. Tra le fila del Seregno, è sceso in campo 23 volte tra campionato e Coppa siglando due reti".