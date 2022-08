Mamma mia che esuberi: da Arthur a Verdi, da Icardi a Depay

TORINO - Non mi servi, accomodati altrove. In piena estate, tanti giocatori, anche di grido, si trovano ai margini dei propri club. Non sono fuori rosa, ma fuori progetto. Molti si allenano a parte, con uno staff messo a disposizione dal club, come da regolamento. Molti stanno per accasarsi, magari risolvendo il contratto in essere come Alexis Sanchez con l'Inter. Il Torino, nel suo piccolo, ha 6 "esclusi" tra cui alcuni nomi pesanti come Izzo, Zaza e Verdi (costato 22 milioni...). La Juventus ha un pezzo grosso come Arthur, nazionale del Brasile, che pesa molto sulle casse (7 milioni di ingaggio): lo vuole il Valencia che però non può certo dargli tutti quei soldi. Il Milan deve piazzare, tra gli altri, Bakayoko salito agli onori della cronaca perché fermato in malo modo dalla polizia. Napoli ha Meret e Politano tra gli scontenti. La Roma si sta alleggerendo pian piano (Villar alla Samp, poi seguiranno Shomurodov e Kluivert). La Lazio deve risolvere il caso Acerbi. Ma l'elenco è infinito...