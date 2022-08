Sassuolo, Carnevali ammette: "Parliamo con il Napoli di Raspadori"

MODENA - A ridosso del match di Coppa Italia tra Modena e Sassuolo, l'ad dei neroverdi Carnevali si è intrattenuto ai microfoni di Mediaset per parlare di Raspadori, al centro del calciomercato ormai da settimane, conteso tra il Napoli, per espressa richiesta di Spalletti, e la Juventus, ancora a caccia di una spalla per Vlahovic, e come sempre non ha lesinato in chiarezza: "E' vero, stiamo parlando col Napoli già da un po'. Speriamo di arrivare alla conclusione, in un modo o nell'altro, nei primissimi giorni di questa settimana".