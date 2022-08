Il Penarol sogna Cavani e Caceres. L'allenatore: "Li convinceremo"

MONTEVIDEO (Uuruguay) - "Voglio parlare con loro, per cercare di farli venire qui. La chiamata potrebbe avvenire già nelle prossime ore". Il tecnico del Penarol, Leonardo Ramos, ha confessato alla stampa uruguaiana la sua intenzione di contattare Edinson Cavani e Martin Caceres per convincerli a tornare nel campionato uruguaiano. Un sogno non così impossibile, secondo "TyC Sports", anche grazie al recentissimo precedente di Luis Suarez, vicino al River Plate prima di optare per il ritorno - da figliol prodigo - al Nacional. Cavani è ancora svincolato dopo due anni al Manchester United e nelle ultime ore ha definitivamente declinato la proposta formale del Boca Juniors. Attualmente il Matador si sta allenando in compagnia proprio di Caceres presso il centro sportivo federale, con un occhio sempre rivolto al prossimo Mondiale in Qatar.