ALESSANDRIA - Tramite il proprio sito ufficiale l'Alessandria ha annunciato "il trasferimento a titolo definitivo alla Virtus Entella di Luca Parodi. A Luca il ringraziamento per l’impegno profuso in maglia Grigia con il miglior augurio per il proseguimento della sua carriera". Classe 1995, Parodi è cresciuto nel settore giovanile del Torino: "A Luca un caloroso benvenuto a Chiavari da parte del presidente Gozzi e di tutta la Virtus Entella!", si legge invece sul sito dei liguri.