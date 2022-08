Pinamonti, Petagna, Simeone: più gol per tutti

TORINO - Il mercato è sbocciato, a pochi giorni dall'inizio del campionato. Ne parliamo con Stefano Salandin dalla redazione: «C'è frenesia, fretta, perché tanti tasselli devono ancora andare a posto. Sulle torinesi, per esempio, spinge il vento dell'Est con gli ultimi botti, Filip Kostic (serbo) in bianconero e Nikola Vlasic (croato) in granata».