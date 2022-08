Serie C, Albinoleffe: ufficiale il ritorno di Cocco dopo dieci anni

ALBINOLEFFE - Gradito ritorno in casa Albinoleffe. Con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, il club bluceleste annuncia "di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Andrea Cocco, attaccante classe 1986. Nativo di Cagliari, cresciuto nel vivaio rossoblù, Cocco ha esordito in Serie A il 19 dicembre 2005 in occasione della sfida Parma-Cagliari. Per Andrea si tratta di un grande ritorno in maglia AlbinoLeffe, dopo il biennio trascorso in Serie B nelle stagioni 2010/11 e 2011/12 in cui mise a referto 63 presenze e 17 gol tra Cadetteria e Coppa Italia. In carriera ha indossato le maglie di Venezia, Pistoiese, Alghero, Hellas Verona, Reggina, Beira-Mar (seconda divisione portoghese), Vicenza, Pescara, Frosinone, Cesena, Padova, Olbia e Seregno (38 apparizioni e 11 reti nella passata stagione), per un totale di quasi 400 presenze e 100 gol tra i professionisti".