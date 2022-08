TORINO - La Juventus U23 rende noto che "Mattia Compagnon rinnova sino al 2026". Questa la nota ufficiale pubblicata sui canali social del club bianconero che blinda così l'ala destra classe 2001. Nella scorsa stagione Compagnon ha segnato 9 gol in 30 presenze totali in tutte le competizioni (Serie C- girone A, Playoff Serie C e Coppa Italia Serie C).