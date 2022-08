Marsiglia, Sanchez è arrivato in città: accoglienza super dei tifosi

MARSIGLIA (Francia) - Ufficiale la risoluzione del contratto con l'Inter, per Alexis Sanchez è tempo di cambiare aria. A Marsiglia, Tudor è pronto ad abbracciare il cileno che è sbarcato in città per iniziare la nuova avventura in Francia. I media turchi avevano riportato un interesse dell'ultimo minuto da parte del Galatasary per il 33enne, ma alla fine Sanchez ha scelto di giocare in Ligue 1. L'ex giocatore del Barcellona è arrivato in serata a Marsiglia con diverse centinaia di tifosi biancocelesti ad accoglierlo calorosamente in aeroporto. Per lui cori, fumogeni e subito la maglia del nuovo club da indossare in un clima degno del Veledrome. A Marsiglia, il cileno riceverà circa 3 milioni di euro all'anno, ora si attende solo l'annuncio ufficiale del club.