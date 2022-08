Vitor Roque, altro gol decisivo. E la Juventus prende nota

TORINO - Di nuovo decisivo. Eroe anche in casa dell'Estudiantes, in Argentina. Il diciassettenne Vitor Roque, nuovo "craque" dell'Athletico Paranaense seguito con attenzione dalla Juventus, ha segnato al 97' nel ritorno dei quarti della Libertadores e alla fine ha ricevuto il premio di uomo del match. Gli osservatori dei grandi club prendono nota: due indizi ormai fanno una prova. Il ragazzino tutto fosforo, tecnica e velocità ci sta prendendo gusto. E anche la bagarre attorno a lui cresce, per via del contenzioso con il Cruzeiro di Ronaldo. L'attaccante per festeggiare, devoto, inneggia, al solito, all'Altissimo. E aggiunge: «Classifica meravigliosa, vittoria, gol all'ultimo minuto, che notte!».