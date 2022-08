Depay prova a liberarsi dal Barcellona, la Juve allo sprint

TORINO - Conto alla rovescia per l'avvio del campionato, lunedì sera allo Stadium contro il Sassuolo. La Juventus sta cercando di affinare la rosa da consegnare a Max Allegri . Ne parliamo con Filippo Cornacchia dalla redazione: «Memphis Depay resta il nome più caldo. Sta cercando di liberarsi dal Barcellona che contemporaneamente ha bisogno di liberare slot per i nuovi acquisti e per i rinnovi. Quindi, hanno fretta anche i blaugrana e questo può favorire i bianconeri che offrono un biennale. Gli altri nomi, da Milik del Marsiglia a Martial (legato molto al destino di Cristiano Ronaldo con il Manchster United) restano più defilati».

Novità su Adrien Rabiot? «E' stato in città ed è ripartito il ds del Manchester United. Ha parlato con il giocatore e con la mamma-agente Veronique. Si attende ora la fumata, bianca, nera, rossa... E' chiaro che con l'uscita del francese, una plusvalenza, la Juve può (ri)tuffarsi su Leandro Paredes del Psg. Anche Arthur resta sul mercato: il brasiliano vuole andare altrove, per giocarsi al meglio le chance di andare al mondiale in Qatar, convincendo il ct Tite. Però per lui c'è più tempo, eventualmente sino a fine mese. Rino Gattuso lo vuole al Valencia, ma qui serve una riduzione dello stipendio».