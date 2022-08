As: "Ronaldo, fine della telenovela: resta al Manchester United"

MANCHESTER (Inghilterra) - Nonostante la volontà ormai chiara di trasferirsi in un'altra squadra, Cristiano Ronaldo dovrebbe continuare la sua avventura con il Manchester United . Tregua armata, salvo sorprese dell'ultimo minuto, ma che di fatto sembra porre la parola fine a una delle telenovele più rilevanti e discusse di questa finestra di calciomercato. A riportare la notizia è AS, che racconta come durante l'ultima settimana sia ormai naufragata definitivamente anche l'ipotesi di vedere l'asso portoghese con la maglia dell' Atletico Madrid : i contatti coi Colchoneros - spiega il quotidiano spagnolo - sono andati a spegnersi nonostante l'ok di Simeone , per via della disapprovazione mostrata dai tifosi e per le ottime prestazioni di Alvaro Morata nelle amichevoli precampionato.

Ronaldo-United, per ora è tregua: a gennaio si vedrà

Ronaldo dovrebbe così restare al Manchester United, quantomeno fino al mercato di riparazione. Il tecnico Ten Hag - racconta AS - sembra non aver perso le speranze di riuscire a coinvolgere il portoghese nel proprio progetto tecnico, ma ha già messo in chiaro che da parte sua non tollererà qualsiasi mancanza di rispetto nei suoi confronti e in quelli dello spogliatoio. Un chiaro rimando all'episodio di fine luglio, nell'amichevole tra i Red Devils e il Rayo Vallecano, quando Ronaldo decise di abbandonare in anticipo lo stadio prima che finisse la partita mandando su tutte le furie l'allenatore olandese. Il portoghese affronterà dunque la prima parte di stagione consapevole di avere pochissime chance per vincere la Premier League, ma potrà comunque puntare a presentarsi al Mondiale in Qatar con il suo Portogallo (l'unico titolo che gli manca in carriera) nelle migliori condizioni possibili. In attesa di gennaio, Cristiano Ronaldo rimane ad Old Trafford.