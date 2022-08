Bbc: "Ronaldo è una presenza negativa, lo United può lasciarlo andare"

MANCHESTER (Inghilterra) - Sono ore caldissime sul fronte Cristiano Ronaldo, con il Manchester United che potrebbe decidere di lasciarlo partire già durante questa finestra estiva di calciomercato. La racconta la Bbc. Nonostante l'intenzione dell'allenatore Erik ten Hag di puntare sul portoghese per dare più slancio al proprio progetto tecnico è innegabile come i capricci e i malumori del 37enne attaccante stiano incidendo negativamente sul morale dell'intero spogliatoio, con le ottime sensazioni arrivate dalle amichevoli precampionato che sono state già spazzate via dalle due sconfitte consecutive in campionato contro il Brighton e il Brentford. Dal proprio canto, Ronaldo ha ancora un anno di contratto coi Red Devils, ma secondo la nota emittente radiotelevisiva starebbe insistendo con tutte le sue forze per salutare Old Trafford il prima possibile. Il portoghese starebbe comunicando a malapena con i suoi compagni a mensa e non avrebbe nascosto a nessuno la sua voglia di trasferirsi in un altro club. Ten Hag, l'amministratore delegato Richard Arnold e il direttore John Murtough starebbero lavorando spalla a spalla per trovare una quadra a tutta la situazione, con il mercato che si avvia ormai verso la conclusione (l'1 di settembre). Lo United, intanto, deve pensare al campo: lunedì 22 agosto a Old Trafford arriverà il Liverpool di Jurgen Klopp per il derby d'Inghilterra.