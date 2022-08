Triestina, ufficiale: ecco Di Gennaro dall'Alessandria

TRIESTE - Con una nota sui propri canali social, la Triestina ha annunciato che: "Il giocatore Matteo Di Gennaro arriva, dall'US Alessandria Calcio 1912, a titolo definitivo alla Triestina, legandosi all'Unione con un accordo di durata biennale. Nato ad Ascoli, il 2 Giugno 1994, 1,92 cm di statura, Matteo è un difensore centrale dotato di grande forza fisica e carisma, in grado di garantire sicurezza e solidità all’intero reparto arretrato. Cresciuto nell’Ascoli, poi nelle giovanili del Parma e tanta gavetta con il Renate; Matteo si guadagna la serie B nelle fila del Livorno dove le sue doti vengono subito notate ed apprezzate. Dopo la parentesi con la Reggiana, a gennaio 2021, Matteo passa all’Alessandria con cui conquista una storica promozione in serie B, giocando da protagonista assoluto. Una carriera di grande livello, composta da 75 presenze in serie B con 4 goal all’attivo, e 149 apparizioni in Lega Pro mettendo a segno 9 reti".