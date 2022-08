SALO' - La Feralpisalò, società del girone A di serie C, fa sapere che "è lieta di annunciare il rinnovo del contratto di Simone Guerra fino al 30 giugno 2024. L'attaccante in questi anni si è preso lo scettro di capocannoniere verdeblù segnando 70 gol, 14 dei quali nell'ultima stagione. Dopo la prima parentesi sul Garda dal 2015 al 2019 e il ritorno nel 2021, è ora pronto a proseguire il cammino con il nostro club per altri due campionati".