Serie C, Pordenone: dalla Triestina arriva il portiere Martinez

PORDENONE - Rinforzo tra i pali per il Pordenone. Con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, il club neroverde annuncia "l’ingaggio del portiere Miguel Angel Martinez. Il calciatore, classe ‘95, arriva dalla Triestina a titolo definitivo. Ha firmato un contratto di un anno, con scadenza giugno 2023. Martinez, spagnolo di Madrid, è un portiere di grande riflessi, abilità tra i pali e carisma. In Italia, oltre a quella della Triestina nella scorsa stagione, ha vestito a lungo la maglia del Catania, realtà in cui si è fatto apprezzare per valori tecnici e umani".