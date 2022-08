Serie C, Renate: dalla Lazio arriva in prestito Furlanetto

RENATE - Con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, il Renate comunica "di aver ottenuto a titolo temporaneo dalla S.S. Lazio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessio Furlanetto. Nato a Motta di Livenza (TV) il 7 febbraio 2002, è un portiere cresciuto nel vivaio locale della Liventina, prima di spiccare il volo verso il club biancoceleste nell’estate del 2017. Nella capitale ha difeso i pali dell’Under 17 e della Primavera (dalla stagione ’19/20), prima di essere aggregato alla Prima Squadra in qualità di terzo portiere. Ad Alessio, che resterà in nerazzurro fino al 30 giugno 2023, va il nostro caloroso benvenuto e un sentito in bocca al lupo per questa prima esperienza in Serie C".