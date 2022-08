Serie C, Novara: Marchionni non è più l'allenatore

NOVARA - Notizia a sorpresa in casa Novara. Attraverso una nota ufficiale diramata sul proprio sito, il club azzurro "comunica che Marco Marchionni non ricopre più il ruolo di guida tecnica della prima squadra. La decisione di interrompere il rapporto professionale con l’allenatore romano è maturata a causa di incolmabili divergenze con la società riguardo la programmazione della nuova stagione 2022-23. A mister Marchionni vanno i più sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto fin qui ed un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera. Il campionato vinto la scorsa stagione, con la conseguente promozione nel calcio professionistico del Novara FC, rimarrà per sempre nella storia azzurra. La guida tecnica della prima squadra sarà temporaneamente affidata al mister della primavera Franco Semioli".