Venezia, l'attaccante finlandese Pohjanpalo è ufficiale

VENEZIA - Con un comunicato ufficiale, il Venezia ha annunciato "l'acquisizione a titolo definitivo dell'attaccante finlandese Joel Pohjanpalo, 27 anni, proveniente dal Bayer Leverkusen, club della Bundesliga. Pohjanpalo ha firmato un accordo fino al termine della stagione 2024/25 con opzione per altri due anni". E' cresciuto nelle giovanili dell'HJK Helsinki, e debutta in prima squadra a 17 anni, nel 2011. Nel settembre 2013, il Bayer Leverkusen lo ingaggia, cedendolo a propria volta in prestito nella 2. Bundesliga nelle tre stagioni successiveal VfR Aalen e al Fortuna Düsseldorf. Pohjanpalo debutta in Bundesliga per il Bayer Leverkusen nell'agosto 2016. Nelle ultime tre stagioni ha militato in prestito con Hamburger SV, Union Berlin e Caykur Rizespor, club di Süper Lig turca.