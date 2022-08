Serie C, doppio colpo Alessandria: ecco Costanzo e Galeandro

ALESSANDRIA - Doppio rinforzo per l'Alessandria. Attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, il club grigio fa sapere che "Davide Costanzo, lo scorso anno capitano della Primavera 1 del Napoli, con 34 presenze e un gol, è un nuovo giocatore dell’Alessandria Calcio. 20 anni compiuti, difensore centrale arriva in Grigio con trasferimento a titolo temporaneo". Il secondo nuovo volto in casa Alessandria è "l’attaccante Alessandro Galeandro. 22 anni compiuti e già 95 gare in Serie C arriva a titolo definitivo con contratto biennale, dall’Albinoleffe dove lo scorso campionato ha disputato 29 partite segnando 6 gol".