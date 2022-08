Serie B, Como: dallo Spezia arriva Vignali a titolo definitivo

COMO - Rinforzo in difesa per il Como di Giacomo Gattuso. Il club lariano, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, annuncia "l'ingaggio a titolo definitivo dallo Spezia di Luca Vignali. L’esterno difensivo classe 1996 ha firmato un contratto che lo legherà ai lariani fino al giugno del 2025. Cresciuto nel settore giovanile dello Spezia, con i bianconeri ha debuttato in Serie B nel 2015 e in Serie A nel 2020. La scorsa stagione, in prestito al Como, ha messo a referto 32 presenze con 3 gol e 4 assist".