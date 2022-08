Manchester Utd, che colpo: Casemiro dal Real Madrid

MANCHESTER (Inghilterra) - E' ormai ufficiale l'ultimo intervento sul mercato del Manchester United , che si aggiudica Casemiro dal Real Madrid per una cifra vicina ai 70 milioni di sterline. Un gran colpo per i Red Devils , che sgombrano anche il campo dalle speculazioni sullo juventino Rabiot , le cui richieste non sono state ritenute adeguate. Il centrocampista brasiliano arriva ai Red Devils a sorpresa, ma già pronto a prendersi in mano la mediana per dare una mano al tecnico Ten Hag , ancora fermo a zero punti dopo i primi due match di Premier League .

Casemiro, la benedizione di Ancelotti

Prima non lo ha convocato per il secondo match di Liga con il Celta, poi lo ha salutato ufficialmente. Carlo Ancelotti congeda così Casemiro: "Un giocatore che è riuscito a combinare alla perfezione con due centrocampisti di maggiore qualità. Il trio Kroos-Casemiro-Modric è stato molto importante per il successo del Real Madrid negli ultimi anni".

Il comunicato del Real

Il Real Madrid vuole esprimere la sua gratitudine e affetto per Casemiro, un giocatore che fa già parte della leggenda di questo club: "Da quando è arrivato nel gennaio 2013 per giocare nel Castilla, all'età di 20 anni, Casemiro è stato uno dei giocatori più trascendentali in uno dei periodi più importanti e di successo della nostra storia. In questo periodo in cui ha difeso maglia e scudetto del Real Madrid, ha vinto 18 titoli: 5 Coppe dei Campioni, 3 Mondiali per club, 3 Supercoppe europee, 3 Leghe, 1 Copa del Rey e 3 Supercoppe spagnole. A titolo individuale è stato nominato Miglior Giocatore nella finale della Supercoppa Europea vinta pochi giorni fa ad Helsinki ed è stato nominato per il Pallone d'Oro 2022. Oltre a questo brillante record, Casemiro rappresenterà sempre i valori del nostro club. Un giocatore esemplare che ha dato tutto per il Real Madrid. Il Real Madrid è e sarà sempre la sua casa e augura a lui e a tutta la sua famiglia buona fortuna in questa nuova fase della sua vita".