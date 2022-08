Compra bene, vende meglio. Real, l'usato strapagato

È così che il Real da zimbello di un vecchio continente che rideva di gusto dei suoi sperperi e dei bidoni scambiati per campioni si è trasformato in un'azienda virtuosa, l'unica tra i top team europei ad aver chiuso in attivo anche le stagioni del Covid. Sotto questo aspetto, la cessione di Casemiro è soltanto l'ultima di una lunga serie di campioni sacrificati, dopo essere stati spremuti a dovere, in nome della sostenibilità economica. A differenza del Barcellona incapace di mettere da parte i sentimenti, il Real non si è fatto problemi a scaricare anche veri e propri miti viventi del madridismo come Raúl e Iker Casillas quando si è accorto che non erano più funzionali al progetto sportivo. Una caratteristica che è valsa al presidente che non ha mai voluto un direttore sportivo tra i piedi l'antipatia di chi continua a criticarlo per il poco tatto dimostrato nei confronti delle leggende merengues, ma che dal punto di vista contabile non fa una grinza. Lo sa bene Sergio Ramos, reo di aver tirato troppo la corda e incapace di far cambiare idea al presidentissimo quando, con la coda tra le gambe, tornò per chiedergli scusa.

Casemiro allo United

Allo stesso modo, il numero 1 blanco si è vendicato dei club che lo prendevano in giro per le sue follie. I 60 milioni (più 10 di bonus) che il Man United si è impegnato a versare agli spagnoli, fanno di Casemiro il secondo trentenne più caro della storia del pallone. Davanti a lui c’è un altro ex Real, uno che ha vinto 5 volte il Pallone d’Oro, uno dei calciatori più forti della storia: Cristiano Ronaldo, costato 117 milioni alla Juventus a 33 anni. La speranza del brasiliano è quella di non fare la stessa fine dell’ex e futuro compagno di squadra che, da quando ha lasciato il Bernabéu, non ha più avuto il piacere di disputare una semifinale di Champions e, per dirla tutta, se non riuscirà a lasciare l’Old Trafford nei prossimi giorni, quest’anno, la massima competizione europea la guarderà in tv. E la verità è che Casemiro è chiamato invertire la dinamica negativa che ha caratterizzato la carriera dei campioni andati via dal Bernabéu. Non è andata, infatti, meglio che a Cristiano nemmeno a Di Maria che, dopo le parentesi tutt’altro che trionfali allo United e al Psg, spera di poter tornare in cima all’Europa con la Juve. Stesso discorso per i vari Morata, Ozil e Varane che lontano dal tempio madridista non hanno di certo trovato imperitura felicità. Per non parlare dello scherzetto giocato al Man City che, nel 2008, decise di investire 43 milioni su Robinho. Le altre cessioni eccellenti portano i cognomi di Kovacic (Chelsea, 45 milioni), Hakimi (Inter, 41), Higuaín (Napoli, 39) e dello stesso Jesé che se andò via nel 2016 facendo pensare al Psg di aver sfilato al Real un futuro Pallone d’Oro. Insomma, Asensio, che sta pensando di andar via, potrebbe essere il prossimo a provare sulla propria pelle “come sa di sale lo pane altrui”.