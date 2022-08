Casemiro, il post: "Real, storia meravigliosa. Spero di tornare"

Casemiro ha deciso di provare una nuova esperienza, lasciando il Real Madrid e accettando l'offerta del Manchester United. Il centrocampista brasiliano si trasferisce in Inghilterra e ha voluto salutare il 'mondo' dei blancos con un messaggio sui social network. "Ho vissuto una storia meravigliosa. Spero di tornare un giorno in quella che sarà sempre la mia casa. Neanche tra mille vite sarò in grado di restituire ala Real Madrid e tutto il madridismo tutto ciò che mi hanno dato...Per sempre... Forza Madrid!", ha scritto Casemiro sul suo profilo Twitter.