United in pressing su Antony ma l’Ajax punge i Red Devils: “Noi in Champions, loro no”

A tutto Manchester. Mentre lo United cerca disperatamente di consegnare a Erik ten Hag una rosa all'altezza delle ambizioni dei tifosi Red Devils, il City farà di tutto per non proteggere quella attualmente a disposizione di Pep Guardiola. Il tecnico catalano, infatti, ha fatto capire che non vorrebbe perdere nessuno dei suoi pupilli: «Mi sento a mio agio con tutti loro per come si allenano. Dopo sei o sette anni ci conosciamo bene e mi piacerebbe davvero tanto che il gruppo rimanesse intatto. Detto questo, il mercato è ancora aperto è può succedere di tutto». Sottinteso il riferimento a Bernardo Silva che non è ancora sicuro di voler rimanere all'Etihad: «Se forzi una persona a rimanere contro la sua volontà - ha ammesso l'ex allenatore di Bayern e Barcellona - come puoi pretendere di riuscire a fargli dare il meglio di sé? È impossibile».