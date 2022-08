Real Madrid, il commovente saluto di Casemiro: "Non è un addio"

MADRID (SPAGNA) - "Non è un addio, ma solo un arrivederci". Con queste parole Carlos Henrique Casemiro saluta il Real Madrid. Il centrocampista brasiliano si è trasferito al Manchester United, ma prima di raggiungere il Regno Unito, ha voluto salutare gli ex compagni, il tecnico, il presidente e tutto lo stato maggiore del Real Madrid. "Non mi piacciono i riflettori - ha dichiarato - cercherò di parlare con il cuore. Quando io e mia moglie siamo arrivati qui non conoscevamo nessuno, stavamo andando in un nuovo Paese, in un club dove molte persone non ci conoscevano. E qui abbiamo costruito la nostra vita, la nostra famiglia".