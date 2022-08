L'Équipe: "Cavani vicino al Valencia di Gattuso"

PARIGI (FRANCIA) - Edinson Cavani è pronto a ripartire dalla Liga. Quello dell'attaccante uruguaiano è uno dei nomi caldi in questa fase di calciomercato. Svincolatosi dal Manchester United dopo aver messo a segno 19 reti in 59 partite in due stagioni, il Matador è alla ricerca di una squadra. Secondo quanto riferito dal quotidiano francese L'Équipe, l'ex Palermo e Napoli potrebbe raggiungere Rino Gattuso al Valencia.