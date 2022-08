Mundo Deportivo: "De Jong, United e Bayern preparano l'assalto finale"

Il futuro di Frenkie de Jong resta in bilico. Stando a quanto riportato da "Mundo Deportivo", il Manchester United e il Bayern Monaco starebbero preparando l'assalto finale per il centrocampista olandese classe 1997. La squadra di Ten Hag non avrebbe intenzione di fermarsi dopo l'acquisto di Casemiro e per accontentare il tecnico olandese (che già ha allenato De Jong all'Ajax) starebbe preparando un'offerta ufficiale al Barcellona di Xavi. Per quanto riguarda i tedeschi di Nagelsmann l'idea sarebbe quella di proporre ai blaugrana un prestito con diritto di riscatto, ovvero la stessa formula con il quale era stato acquistato Coutinho, anche se in questo periodo il club spagnolo ha necessità di migliorare il bilancio attraverso cessioni a titolo definitivo.