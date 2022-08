Emerson Palmieri, visite mediche e firma col West Ham: a breve l'annuncio

LONDRA (INGHILTERRA) - È sempre più imminente il passaggio di Emerson Palmieri al West Ham. Secondo Sky Sports UK il terzino italo-brasiliano sta svolgendo la secondo parte delle visite mediche e nelle prossime ore firmerà il nuovo contratto con gli Hammers. 18 milioni di euro andranno nelle casse del Chelsea, club proprietario del cartellino che lo aveva mandato in prestito al Lione la scorsa stagione. Quello dell'ex Roma sarebbe il settimo acquisto per il club londinese, che andrebbe a superare i 120 milioni di sterline solo in questa finestra di trasferimenti. Agli Hammers Emerson Palmieri raggiungerebbe il connazionale Gianluca Scamacca, trasferitosi al club londinese in questa sessione di calciomercato per 36 milioni di euro più 6 di bonus dal Sassuolo.