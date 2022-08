ALESSANDRIA - Rinforzo in difesa per l'Alessandria. Con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, il club grigio annuncia "un nuovo arrivo all’Alessandria con l’ingaggio dell’esterno destro difensivo Francesco Rizzo. Rizzo, 24 anni, è reduce dall’esperienza in serie D col Sorrento dove la scorsa stagione ha collezionato 30 presenze. A lui il benvenuto in maglia Grigia".