Cesena, ufficiale: Alexis Ferrante è bianconero

CESENA - Il Cesena con una nota "comunica di aver definito l’acquisizione dalla Ternana del calciatore Alexis Ferrante. L’attaccante argentino con cittadinanza italiana arriva in bianconero a titolo temporaneo con diritto di opzione e obbligo di riscatto. Nato a Buenos Aires il 27 giugno 1995, a diciassette anni ancora da compiere esordisce in prima squadra nel Piacenza con cui, nella prima parte della stagione 2011/12, colleziona undici presenze, prima di trasferirsi alla Roma dove, in una stagione e mezza con la Primavera, contribuisce alla vittoria di una Coppa Italia e di una Supercoppa. Dopo due campionati di Serie C – il 13/14 diviso tra L’Aquila e Lumezzane, il 14/15 tra Lucchese e Savona – riparte dalla Serie D dove veste le maglie dell’Imolese e dell’Abano: le undici reti nella prima metà della stagione 2016/17 gli valgono la chiamata in Serie B da parte del Brescia con cui gioca anche la prima metà della stagione 2017/18 terminata in C col Pisa. Seguono l’esperienza al Fano e le due stagioni con la Ternana, la seconda delle quali coronata dalla doppietta: promozione in Serie B più vittoria in Supercoppa. Ha giocato lo scorso campionato nelle file del Foggia stabilendo il record personale di marcature: tredici gol che hanno portato a 39 totali le reti in 224 presenze tra i professionisti".