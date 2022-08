Serie C, doppio colpo per la Triestina: ecco Matteo Ciofani e Minesso

"Il giocatorearriva a titolo definitivo dale si è legato alla causa alabardata con un accordo di durata biennale. Nato a Cittadella il 30 marzo 1990, 173 cm di statura, Mattia Minesso è un trequartista mancino di grande tecnica e duttilità, impiegabile anche come seconda punta così come sulle corsie esterne del fronte offensivo. La trafila giovanile con illo porta all’esordio in B già nella stagione 2007/2008, rimanendo in biancorosso fino a gennaio 2011. Passa in prestito allaper una stagione e mezza, collezionando in Lega Pro Prima Divisione 55 presenze impreziosite da 8 reti. Dopo il rientro a Vicenza con 2 reti in 6 presenze in Serie B, si trasferisce asempre in cadetteria, andando a bersaglio due volte in 31 apparizioni. Da gennaio a giugno 2014 passa alin Lega Pro Prima Divisione, mettendo insieme 17 presenze condite da quattro gol. Torna a Cittadella vestendo il granata per due stagioni, la prima in Serie B e la seconda in Lega Pro, andando a bersaglio sei volte in 63 presenze totali e contribuendo alla pronta risalita dei padovani in B. Resta in terza serie per un ulteriore biennio sempre in Veneto, con la maglia del, impiegato in 78 occasioni nelle quali va a segno 19 volte. Sale in B per i primi sei mesi della stagione 2018/2019 vestendo la maglia del, successivamente si trasferisce alin Lega Pro con 5 reti in 25 presenze, conquistando la promozione in B e rimanendo in nerazzurro anche nella successiva annata (15 gettoni e un gol). Nell’ultimo biennio milita in Lega Pro vincendo due volte il campionato, prima con la maglia del(25 presenze e 9 reti), poi con quella del(15 gol in 36 partite) conquistando con i canarini anche la Supercoppa di categoria. Dopo aver iniziato in gialloblù l’attuale annata di Serie B, inizia ora questo nuovo capitolo con l’Unione, pronto a mettere al servizio del gruppo il suo grande bagaglio di tecnica, esperienza e personalità".