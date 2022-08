Serie C, altro colpo per la Triestina: ecco Paganini

TRIESTE - La Triestina piazza un altro rinforzo di qualità e d'esperienza. Il club alabardato, attraverso una nota ufficiale diramata sui propri canali social, comunica "l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Paganini. Il giocatore Luca Paganini approda in alabardato a titolo definitivo e si è legato all’Unione con un accordo di durata biennale con opzione per un’ulteriore stagione. Nato a Roma l’8 giugno 1993, 177 cm di statura, Luca Paganini è un esterno offensivo di gamba e tecnica, impiegabile sia sulla corsia destra che su quella mancina del fronte offensivo così come della linea mediana. Cresce nel settore giovanile della Roma completando poi il suo percorso in quello del Frosinone, club con il quale esordisce in prima squadra nella stagione 2010/2011. Dopo una parentesi a Fondi in Lega Pro Seconda Divisione (16 presenze e due reti), torna al Frosinone contribuendo in modo significativo alla promozione in B dei ciociari nel campionato 2013/2014 (31 presenze e sei reti, tre delle quali nei playoff) e guadagnandosi la chiamata in Nazionale Under 21. Rimane in gialloblù fino al termine della stagione 2019/2020 diventando non solo una bandiera del club, ma conquistando anche due storiche promozioni in Serie A (2014/2015 e 2017/2018). Per lui con il Frosinone in totale 165 presenze e 22 reti, quattro delle quali in massima serie. Approda al Lecce a giugno 2020, militando in giallorosso per una stagione e mezza in Serie B (30 presenze e una rete), passando poi negli ultimi sei mesi all’Ascoli, sempre in cadetteria, mettendo a referto tredici presenze. Ora inizia un nuovo importante capitolo della carriera, le sue indiscutibili qualità e il curriculum di livello assoluto sono ufficialmente a disposizione dell’Unione".