Serie C, Juventus U23: ceduto in prestito Mulè al Catanzaro

TORINO - Con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, la Juventus U23 annuncia "il trasferimento al Catanzaro di Erasmo Mulè: il giocatore arriva in giallorosso in prestito fino al 30 giugno 2023". Dal sito ufficiale del Catanzaro si aggiunge che "il difensore centrale 23enne Erasmo Mulè, siciliano di Alcamo e cresciuto calcisticamente nel Palermo, nell'ultima stagione ha militato nel Cesena, con 20 presenze complessive e un gol. Nella sua carriera tra i professionisti ha vestito anche le maglie del Trapani, con cui ha conquistato una promozione in serie B, della Juventus U23 e della Juve Stabia. Mulè arriva sui Tre colli con la formula del prestito secco".