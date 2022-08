Genoa-Strootman, fatta per il ritorno al Grifone

GENOVA - Genoa-Kevin Strootman, tutto pronto per il ritorno. l'olandese ha già indossato la maglia del Genoa nel 2021, quando arrivò a gennaio in prestito dall'Olympique Marsiglia prima di trasferirsi, nel luglio dello stesso anno, al Cagliari. E la storia sta per ripetersi: da parte del giocatore è infatti arrivato l'ok per tornare a indossare la maglia del Grifone. L'operazione, sempre con l'Olympique Marsiglia sarà sulla base di un prestito con diritto di riscatto da trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni, tra le quali il ritorno in Serie A del Genoa. Il club francese, inoltre, contribuirà per la maggior parte allo stipendio del giocatore.