ALESSANDRIA - "Lorenzo Checchi veste da oggi il Grigio, con contratto biennale. Difensore centrale, lo scorso anno a Mantova, coi virgiliani ha disputato 36 gare. Benvenuto in Grigio!". Lo si legge sul sito web ufficiale dell'Alessandria: il difensore classe 1991 in carriera, oltre a quella del Mantova, ha vestito in Serie C anche la maglia dell'Imolese e del Borgo a Buggiano, mentre in Serie D ha giocato con Poggibosni e Massese.