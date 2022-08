Bailly, niente Roma: ufficiale il trasferimento all'Olympique Marsiglia

Bailly all'Olympique Marsiglia: il comunicato ufficiale

"L'Olympique Marsiglia ha annunciato oggi la firma di Eric Bailly. Il 28enne difensore della nazionale ivoriana arriva in prestito con diritto di riscatto dopo aver superato le visite mediche. Nato a Bingerville (Costa d'Avorio) il 12 aprile 1994, il nuovo difensore centrale olimpionico ha esordito nel calcio professionistico in Spagna, con l'Espanyol. Convocato per la prima volta con la selezione della Costa d'Avorio nel gennaio 2015 per giocare la Coppa d'Africa, ha giocato tutte le partite e ha vinto il titolo con gli Elephants, segnando il suo rigore in una storica lotteria contro il Ghana (0-0 ai supplementari, 9 rigori a 8). Trasferitosi al Villarreal durante la competizione, ha iniziato la sua avventura con il Sottomarino Giallo il 22 febbraio 2015. La stagione successiva ha giocato 35 partite tra tutte le competizioni e ha raggiunto le semifinali di Europa League. Si è poi unito al Manchester United nell'estate del 2016 e ha iniziato nel migliore dei modi vincendo la Community Shield contro il Leicester venendo nominato migliore in campo. Durante le sue 6 stagioni in Inghilterra, Éric Bailly gioca regolarmente sulla scena continentale, giocando 3 stagioni di Champions League ma anche 3 in Europa League, competizione che ha vinto nel 2017 contro l'Ajax, e finalista nel 2021. L'anno scorso è stato nominato nella squadra-tipo africana del decennio (2011-2020) dall'IFFHS insieme, in particolare, al senegalese Kalidou Koulibaly e al marocchino Medhi Benatia. Difensore centrale esperto, veloce e potente, Éric Bailly completa la retroguardia dell'OM e fornirà tutte le sue qualità per aiutare il club a raggiungere i suoi obiettivi", scrive il club francese in una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale.