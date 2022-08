Mls, ufficiale la firma dell'ex Juve Caceres con i Galaxy

LOS ANGELES (Stati Uniti) - L'ex Juventus Martin Caceres raggiunge Giorgio Chiellini a Los Angeles ma non con LAFC. Infatti il difensore uruguaiano (35 anni), dopo alcuni mesi da svincolato, ha ufficialmente firmato con i Los Angeles Galaxy un contratto per una stagione (fino a dicembre), con opzione per il rinnovo nel 2023. Le parole dell'allenatore Greg Vanney sull'arrivo dell'ex Fiorentina: "Martin è un difensore di grande esperienza e versatile che porta leadership, mentalità forte e più pedigree da campionato alla nostra squadra - aggiunge - Non vediamo l'ora di integrarlo rapidamente nel gruppo per la fase finale della stagione".