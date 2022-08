Calciomercato Lecco, ceduto Nesta alla Viterbese: ufficiale

VITERBO - La Viterbese, attraverso il proprio sito web, ha annunciato "di aver raggiunto l’accordo con il Lecco per l’acquisizione a titolo temporaneo delle prestazioni sportive del calciatore Gian Marco Nesta". Cognome e parentela pesante per il ragazzo, che è il nipote della bandiera della Lazio Alessando Nesta. Classe 2000, Nesta può giocare esterno alto o basso sulla corsia di destra. Dopo le esperienze coi settori giovanili di Lazio e Roma, è passato al settore giovanile della Ternana, club con il quale ha debuttato in Serie C, prima del trasferimento al Lecco.