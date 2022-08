TORINO - Alexander Isak è ufficialmente un nuovo giocatore del Newcastle arabo. Lo svedese passerà alla storia come l'acquisto più oneroso del club: 70 milioni per prelevarlo dalla Real Sociedad. Effettuate le viste mediche, il nazionale scandinavo ha firmato il contratto e ha posato all'interno del rinnovato stadio di St James' Park. Ovviamente bellissimo, rispetto ai nostri. Ormai rispetto alla Premier non siamo più competitivi...